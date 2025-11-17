Bayraktar Kızılelma’ya 'Toygun' entegre edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma'nın çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda tamamen yerli imkanlarla Aselsan tarafından geliştirilen 'Toygun' Elektro-Optik Hedefleme Sistemi'nin (EOTS) entegrasyonu başarıyla tamamlandı.

TEST SONUÇLARI ENTEGRASYONUN ÖNÜNÜ AÇTI

Geçtiğimiz hafta Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde icra edilen 2 ayrı uçuş testinde denenen sistem, üstün performans sergiledi.

Testlerde farklı irtifa ve hız rejimlerinde stabil görüntü üretimi, hareketli hedeflerde uzun menzilli takip kararlılığı ve lazer hedefleme fonksiyonlarının yüksek doğrulukla çalışması başarıyla doğrulandı.

Sistemin Kızılelma'nın tümleşik görev bilgisayarıyla kesintisiz veri alışverişi sağladığı ve zorlu çevresel koşullarda dahi performansını koruduğu görüldü.

Test sonuçları seri entegrasyon sürecinin önünü açan tüm teknik kriterlerin karşılandığını da gösterdi.

TÜRKİYE 3 ÜLKEDEN BİRİ OLDU

Bu testler, 'Gömülü EOTS' teknolojisinin dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağında uygulanması anlamına geliyor.

F-16 gibi platformlar hedefleme sistemlerini harici bir pod olarak taşırken, Bayraktar Kızılelma’nın bu sistemin gövde içine gizlenmesi uçağın düşük radar izi (düşük görünürlük) kabiliyeti için kritik önem taşıyor.

Toygun EOTS, Bayraktar Kızılelma’nın bu stratejik avantajını koruyarak gelişmiş hedefleme yapabilmesini sağlıyor.

Gövde içine gizlenmiş bu gelişmiş elektro-optik hedefleme sistemi, insanlı uçaklarda yalnızca ABD üretimi F-35 gibi 5'inci nesil platformlarda bulunuyor.

Bayraktar Kızılelma’ya bu teknolojinin başarıyla entegre edilmesiyle, Türkiye bu kritik kabiliyete sahip dünyadaki 3 ülkeden biri oldu.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YENİ NESİL KABİLİYETLER

Bayraktar Kızılelma’ya özel mühendislik yaklaşımıyla geliştirilen 'Toygun', insansız muharip konseptine özel optimizasyonlar içeriyor.

Sistem 360 derece görev farkındalığına katkı sağlayan geniş spektrumlu tarama yeteneklerine sahip.

Yüksek çözünürlüklü IR (Kızılötesi) görüntülemeyle, uzun menzilden stratejik hedefleri ve hareketli kara ve deniz unsurlarını tespit edebiliyor.

Aynı zamanda yapay zeka destekli hedef takibi ve otomatik hedef sınıflandırma algoritmalarıyla insansız savaş uçağının otonom gücünü artırıyor.

Savaş uçağı bu kabiliyet sayesinde, düşük görünürlük avantajını kaybetmeden düşman derinliklerine sızabilecek, radara yakalanmadan hedefini tespit edebilecek, lazerle işaretleyebilecek ve milli mühimmatları kullanarak hedefleri imha edebilecek.