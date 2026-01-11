Bebek Otel'e baskın öncesi görüntüler ortaya çıktı: Ali Koç da yer aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme...

Geçtiğimiz gün soruşturma kapsamında tutuklanan yapımcı Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu Bebek Otel’e, dün gece geç saatlerde yaklaşık 200 jandarma personelinin katılımıyla baskın düzenlendi.

Operasyonda otelde bulunan Selen Görgügüzel, Ayşe Sağlam, Ceren Alper ve Nilüfer Batur Tokgöz de gözaltına alındı.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Operasyon sosyal medyada geniş yankı bulurken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Gerçekleştirilen operasyon öncesi otelin içinden kaydedilmiş güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ALİ KOÇ DETAYI

Paylaşılan görüntülerde Fenerbahçe'nin eski başkanı olan iş insanı Ali Koç da yer aldı.

Görüntülerde Koç'un o sırada otelde bulunan iki kişiye sarılarak sohbet ettiği anlar yer aldı.

UYUŞTURUCUNUN MERKEZİ OLARAK BİLİNİYOR

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Muzaffer Yıldırım'a ait İstanbul'da faaliyet gösteren Bebek Otel'in, uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkmıştı.

Yıldırım'ın gözaltına alındığı Şişli'deki İstanbloom sitesindeki rezidansını ise kumarhaneye dönüştürdüğü tespit edilmişti.

ÜNLÜLERİN SIK SIK GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Özellikle gizliliğe büyük önem gösterilen işletmede, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle oteldeki odalara kaydettirildiği belirlenmişti.

Herhangi bir aramadan geçmeyen müşterilerin yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kolaylıkla burada kullandıkları tespit edilmişti.