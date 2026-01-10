Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Bebek Otel'e 200 jandarma ile baskın yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gece saatlerinde önemli bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan yapımcı Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu Bebek Otel’e, dün gece geç saatlerde yaklaşık 200 jandarma personelinin katılımıyla baskın düzenlendi.

Otelde yapılan aramalarda narkotik köpekleri de kullanıldı.

OPERASYONDA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Survivor yarışmasının ilk elenen yarışmacısı Selen Görgüzel’in, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Görgüzel ile birlikte Ayşe Sağlam, Ceren Alper ve Nilüfer Batur Tokgöz de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

UYUŞTURUCU MERKEZİ

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Muzaffer Yıldırım'a ait İstanbul'da faaliyet gösteren Bebek Otel'in, uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkmıştı.

Yıldırım'ın gözaltına alındığı Şişli'deki İstanbloom sitesindeki rezidansını ise kumarhaneye dönüştürdüğü tespit edilmişti.

ÜNLÜLERİN AKIN AKIN GELDİĞİ BELİRLENDİ

Özellikle gizliliğe büyük önem gösterilen işletmede, ünlü isimlerin otele geldiklerinin bilinmemesi için farklı isimlerle oteldeki odalara kaydettirildiği belirlenmişti.

Herhangi bir aramadan geçmeyen müşterilerin yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kolaylıkla burada kullandıkları tespit edilmişti.

DAHA ÖNCE 23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

19 TUTUKLAMA

7 kişinin ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldığı soruşturmada Muzaffer Yıldırım’la birlikte 19 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklanan isimler şöyle: Suat Yıldız, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Hakan Yıldız, Koray Bezli, Lerma Elmas, Merve Eryiğit, Merve Uslu, Veysel Avcı, Arif Altunbulak, Burak Altındağ, Ceyda Ersoy, Duygu Açıksöz, Ece Cerenbelli, Gizem Özköroğlu, , Nevin Şimşek, Özge Bitmez, Sevgi Taştan 7 Ocak Çarşamba günü tutuklanmıştı.

Şüphelilerden Bülent Tetik'in başka suçtan cezaevinde olduğu, diğer 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlenmişti.