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Bekçilik sınav giriş belgesi 2022: Bekçilik sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

Bekçilik sınav giriş belgesi 2022: Bekçilik sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

Mahalle ve çarşı bekçisi sınavına girecek olan adaylar, sınav giriş belgesi sorgulama işlemini araştırıyor. Peki Bekçi sınavı giriş yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgeleri çıktı mı?