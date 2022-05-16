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- Bekçilik sınav giriş belgesi 2022: Bekçilik sınavı giriş yerleri belli oldu mu?
Bekçilik sınav giriş belgesi 2022: Bekçilik sınavı giriş yerleri belli oldu mu?
Mahalle ve çarşı bekçisi sınavına girecek olan adaylar, sınav giriş belgesi sorgulama işlemini araştırıyor. Peki Bekçi sınavı giriş yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgeleri çıktı mı?
- Haber Merkezi
- 16.05.2022 - 14:39
Mahalle ve Çarşı Bekçisi ön başvuruları 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı.
2022/1 Bekçilik yazılı sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.
Bekçi olmak isteyen adaylar, 100 soruluk sınavda 120 dakika boyunca ter dökecek.
Sınavda başarılı olan 3 bin 250 aday, sözlü mülakatın ardından görevlerine atanacak.
Sınava sayılı günler kala giriş yerleri belli oldu mu sorusu da araştırılıyor. Bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ile adaylar sınava nerede gireceklerini öğreniyor.
Peki 2022 Bekçi sınavı giriş yerleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
Bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.