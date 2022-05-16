Petrol
110.11
-1.29%
Euro
16.33
1.33%
Dolar
15.66
1.19%
Altın
919.14
-0.28%
Borsa
2401
-0.77%
Bitcoin
475.896
-1.75%
BTXN Coin
13.04
-0.53%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Bekçilik sınav giriş belgesi 2022: Bekçilik sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

    Mahalle ve çarşı bekçisi sınavına girecek olan adaylar, sınav giriş belgesi sorgulama işlemini araştırıyor. Peki Bekçi sınavı giriş yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgeleri çıktı mı?
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 14:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bekçilik sınav giriş belgesi 2022: Bekçilik sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

    Mahalle ve Çarşı Bekçisi ön başvuruları 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı.

    2022/1 Bekçilik yazılı sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

    Bekçi olmak isteyen adaylar, 100 soruluk sınavda 120 dakika boyunca ter dökecek.

    Sınavda başarılı olan 3 bin 250 aday, sözlü mülakatın ardından görevlerine atanacak.

    Sınava sayılı günler kala giriş yerleri belli oldu mu sorusu da araştırılıyor. Bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ile adaylar sınava nerede gireceklerini öğreniyor.

    Peki 2022 Bekçi sınavı giriş yerleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

    Bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

    Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

    Bekçilik sınav giriş belgesi 2022: Bekçilik sınavı giriş yerleri belli oldu mu? #1


    İlginizi Çekebilir

    PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü
    Gündem

    PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!
    MT5App

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!

    Call of Duty'nin yeni mobil oyunundan bilgiler geldi
    Teknoloji

    Call of Duty'nin yeni mobil oyunundan bilgiler geldi

    Görüş Bildir