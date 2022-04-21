Bakan Bekir Bozdağ, Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen saldırı ile Bursa’da yaşanan saldırıların eş zamanlı olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de gazetecilerle bir araya gelerek gündeme yönelik açıklamalar yaptı.

Bakan Bekir Bozdağ'ın ana gündeminde Bursa ve İstanbul Gaziosmanpaşa'da peş peşe düzenlenen bombalı saldırılar vardı.

İnfaz memurları taşıyan cezaevi aracına düzenlenen saldırıya değinen Bakan Bozdağ, yararıların durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Faillerle ilgili olumlu sonuçlar var"

Faillere yönelik başlatılan çalışmalara ilişkin bilgi de veren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Güvenlik güçlerimiz faillerle ilgili yakın takipte, iz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. İnşallah yakın zamanda da bu işi yapan faillere ulaşılacak. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor.

Bekir Bozdağ: Gaziosmanpaşa ve Bursa saldırıları terör saldırısı ViDEO



"İki olayda kullanılanlar aynı"

Kriminal rapor bugün çıkar. Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen saldırı ile Bursa’da yaşanan saldırılar eş zamanlı ve kullanılanlar aynı.

"Terör saldırı olduğu gerçek"

Bu saldırıyıı buradan lanetliyoruz. Her türlü soruşturma yapılacak. Bu olaylarla gündem değiştirilmeye çalışılıyor. Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek. Türkiye, içinde de dışında da teröre, teröristlere nefes aldırılmayacak."

"Cezaevlerinde işkence, kötü muamele yok"

İnfaz koruma memurlarının çok zor şartlar altında görev yaptıklarını dile getiren Bozdağ, "Onlara emanet olan tutuklu ve hükümlülerin sağlıkları için güvenli bir şekilde barınmaları için cezalarının infazı içni hem de onları korumak için önemli bir görev yapıyorlar." dedi.

Cezaevleriyle ilgili iddialara bir kez daha yanıt veren Bozdağ, "Cezaevlerinde işkence yoktur, kötü muamele yoktur. Böyle bir iddiası olan varsa biz hepsini inceletip bakıyoruz. Şu ana kadarki iddiaların neredeyse tamamı asılsız çıktı. Türkiye nettir, şeffaftır." ifadelerini kullandı.