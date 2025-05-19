Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili soruya cevap

Haber Merkezi

Son günlerin en çok konuşulan gündem maddelerinden birisi...

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin detayları aktardı.

ADAYLIK İDDİALARINA YANIT VERDİ

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalin tamamen ücretsiz olacağını belirten Bilal Erdoğan, Fenerbahçe başkan adaylığı hakkında çıkan iddialara da net cevap verdi.

"ADAY DEĞİLİM"

A Haber'e konuşan Bilal Erdoğan, ''Hayır aday değilim. Tabii ki Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum.'' dedi.

"FENERBAHÇE BİZİM TAKIMIMIZ"

Bilal Erdoğan açıklamasında, "O günlerin hayalini kurmaya devam edeceğiz. Bizim takımımız, Cumhurbaşkanımızın da tuttuğu takım" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu. Sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalında konuşan Koç, olağanüstü seçimin Eylül ayında yapılacağını duyurdu.

FENERBAHÇE SEÇİME GİDİYOR

Ali Koç, yeni sezon fikstürünün belli olmasının ardından eylül ayında gerçekleşecek seçimin tarihini açıklayacaklarını söyledi.

Ayrıca Ali Koç, bir kez daha başkanlığa aday olacağını duyurdu.

Koç, "Kulübümüzün, imza yöntemiyle olası bir seçim sürecine sürüklenmesi gelecekte telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır. Camiamızı samimi ve yapıcı eleştirileri dikkate aldık, az önce de ifade ettiğim gibi son dönemde gündeme gelen talepleri saygıyla karşılıyorum. Camiamızın menfaatleri doğrultusunda aldığımız bu karara saygı göstereceğinize eminim. Bu kararımız, camiamıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.