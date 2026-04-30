Rabia Naz dosyası: Babadan 'delil karartma' iddiasıyla suç duyurusu

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den beri kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasındaki yeni gelişmelerin ardından faili meçhul cinayetler ve kayıp dosyaları yeniden gündemde...

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, ‘Sadece Gülistan Doku dosyası değil, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor’ açıklamasıyla gözlerin çevrildiği Rabia Naz dosyasında yeni gelişme yaşandı.

BABADAN 'DELİL KARARTMA' İDDİASI

Soruşturma kapsamında savcılıktan teslim aldığı ön otopsi, olay yeri inceleme, fotoğraf ve videoların yer aldığı flaş bellekteki incelemelerde bulunan Şaban Vatan, kızının olay günü kendisine bulunamadığı söylenen okul çantasının teras katı kapı girişinde olduğuna dair fotoğraf fark etti.

Okul çantasına dair video çekimi olmadığını belirten Vatan, olay günü bulunmadığını belirttiği kızının okul çantasının saatler sonra ortaya çıktığını, delil karartıldığını ve yer değiştirildiğini öne sürerek, dönemin savcıları ve polisleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

"OKUL ÇANTASINDAKİ DETAY GÖRMEZDEN GELİNDİ"

Kendisine teslim edilen dijital delilleri yeniden inceleyerek olay gününe dair dikkat çekici bulgulara ulaştığını iddia edip, kızının faillerinin bulunmasını isteyen Şaban Vatan, suç duyurusunda, okul çantasının görsel detayındaki izin fark edilir derecede olduğunu, bu şüpheli durumun ise görmezden gelindiğini öne sürdü.

"ELDE OLAN DELİLLERİ DEĞİŞTİRMİŞLERDİR"

Okul çantasının olay yerinde ilk incelemelerde bulunmayıp daha sonra bulunmasını delil karartma şüphesi olarak değerlendiren Vatan, “Önce okul çantasının terasta olmadığını beyan ettiler. Olay yeri inceleme polisi S.A., kızımın yaralı halde bulunduğu yerin mahalle içi yol kenarındaki beton bölüm ile teras katı dahil olmak üzere video çekimi yapmadığı resmi olarak olay yeri inceleme tutanağında kayıtlıdır.

Kızımın çantasının orada olmama durumuna S.A.’nın, ‘Görmemiş olabilirim’ ifadesinde yer almıştır. İnceleme bittikten sonra Eynesil Emniyet binasındayken saat 23.00 sıralarında ‘Okul çantası bulundu’ bilgisi geldi, terasa gidilerek çantanın teslim alındığı ifadelere yansıdı. Bu durum polis S.A.’nın kasıtlı olarak delil kararttığını ve delilleri değiştirdiği, durumun fark edilmesini önlemek için video kaydı kasıtlı olarak çekilmediğini ortaya koymaktadır.

Tüm detaylar değerlendirilerek, Sayın Adalet Bakanlığımızın Faili Meçhul Cinayetler Daire Başkanlığı’na arz edilmek üzere suç duyurusunda bulunduk. Şikayetimde isim ve durumlarını belirttiğim kurum yetkilileri ve kolluk görevlileri, tam 8 yıl süresince öz kızımın canına kıyan katilleri korumak amaçlı olarak elde olan delilleri değiştirmişlerdir. Hakkımız olduğunu düşünerek bu kişilerin, yargılanarak bu en ağır cezaları almalarını talep ediyorum” dedi.