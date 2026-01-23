Abone ol: Google News

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yer alan kararla 3 ile yeni emniyet müdürü atandı, 2 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. Merkeze çekilen emniyet müdürleri arasında Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de yer aldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.01.2026 00:07
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 ilin emniyet müdürü değişti
  • Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Bilecik, Yalova ve Niğde'nin emniyet müdürleri değişti.
  • Yalova ve Bilecik emniyet müdürleri Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken, yeni atamalar yapıldı.
  • Yalova'da DEAŞ operasyonu sonrası ihmal tartışmaları yaşanmış ve Vali de görevden alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bilecik, Yalova ve Niğde'de emniyet müdürleri değişti.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine Yılmaz Delen, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü görevine Erdem Çağlar, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü görevine Erdinç Yüceer getirildi.

YALOVA'DA 3 POLİS ŞEHİT OLMUŞTU

Merkeze çekilen emniyet müdürleri arasında Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de yer aldı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 polis memurunun şehit olduğu operasyon sonrası şehirde DEAŞ'lıların yuvalanmasına ilişkin zaafiyet olduğu tartışmaları yapılmıştı.

Yalova Valisi Hülya Kaya da geçtiğimiz günlerde görevden alınmıştı.

Yalova Valisi Hülya Kaya merkeze çekildi Yalova Valisi Hülya Kaya merkeze çekildi

Gündem Haberleri