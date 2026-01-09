Bilecik'te şap alarmı: Hayvan giriş-çıkışları yasaklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bilecik'te halk sağlığını tehdit eden gelişme...

Pazaryeri ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan acil duyuruda, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de şap hastalığı tespit edildiği bildirildi.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla ilçe genelinde geniş kapsamlı karantina ve yasaklama kararları alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 6 mahalle ile birlikte Ahmetler, Demirköy, Karaköy, Fırınlar, Arapdede, Dereköy, Kınık, Bulduk, Gümüşdere, Günyurdu, Dülgeroğlu ve Esemen köyleri, yasaklı bölge ilan edildi.

Bu bölgelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışları, ikinci bir duyuruya kadar kesin olarak yasaklandı.

"KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, şu ifadeleri kullandı: