Bu yıl 15 millet bahçesi daha şehirlerle buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda "81 ilde 100 milyon metrekare millet bahçesi" hedefiyle şehirlere nefes olacak yeşil alanlar kazandırılıyor.

Bakanlık tarafından yürütülen proje çerçevesinde, bugüne kadar Türkiye genelinde 38 milyon 696 bin metrekare alanda 314 millet bahçesi tamamlandı, 43,5 milyon metrekare alanda 231 millet bahçesinin yapımı sürüyor.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

İstanbul'da ise 7 milyon 313 bin metrekare alanda 34 millet bahçesi tamamlanırken, 22 millet bahçesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Türkiye genelinde toplam yüz ölçümü 12,4 milyon metrekareyi bulan, açılışa hazır 89 millet bahçesi bulunuyor.

Bu yıl hizmete açılan Atatürk Havalimanı 1. Etap Millet Bahçesi, 1 milyon 215 bin metrekarelik yeşil alanıyla şehir için geniş bir nefes alanı oluştururken, afet durumlarında aynı anda 165 binden fazla kişinin güvenle toplanabileceği ve barınabileceği bir alan olarak tasarlandı.

Öte yandan 2025 yılı içerisinde, Afyonkarahisar'da Garnizon Millet Bahçesi, Aksaray'da Yenikent Millet Bahçesi, Ankara'da Kızılcahamam ve Nallıhan millet bahçeleri, Erzurum'da Aşkale İstasyon Mahallesi Millet Bahçesi, İstanbul'da Arnavutköy, Beykoz, Güngören, Sultangazi (Cebeci) millet bahçeleri ile Kağıthane B Tipi Mesire Yeri Millet Bahçesi, Kayseri'de Talas Millet Bahçesi, Kırşehir'de Kaman Dadaloğlu Millet Bahçesi, Şırnak Millet Bahçesi, Trabzon'da Çarşıbaşı Millet Bahçesi olmak üzere 3 milyon 125 bin metrekare alanda 15 millet bahçesinin açılışı gerçekleştirildi.

AFET SONRASI GÜVENLİ ALAN İŞLEVİ GÖRÜYOR

Millet bahçeleri, sadece sosyal yaşamı desteklemekle kalmıyor aynı zamanda afet anlarında güvenli toplanma alanı olarak da kullanılıyor.

Açık yapısı ve altyapısıyla millet bahçeleri, acil durum tahliye planlarında da önemli bir yer tutuyor.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından uzun süre dışarıda kalmak isteyen vatandaşlar, çadırlarını millet bahçelerine kurarak bu alanları geçici barınma noktası olarak değerlendirdi.

Öte yandan millet bahçeleri; yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, dinlenme alanları ve ekolojik unsurlarla donatılıyor. Vatandaşlara şehir merkezlerinde doğayla temas imkanı sunan bu alanlar, sosyal etkileşimi artırıyor, fiziksel aktiviteyi teşvik ediyor.

Ayrıca karbon emisyonunun azaltılmasına, hava kalitesinin yükseltilmesine ve şehir ısısının dengelenmesine katkı sunan millet bahçeleri, iklim değişikliğiyle mücadelede de rol oynuyor.

ZENGİN HAYVAN ÇEŞİTLİLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Şehir merkezlerinde oluşturulan yeşil alanlar, farklı türlerden kuş ve küçük hayvanlar için doğal bir sığınak haline geliyor.

Ankara'daki millet bahçelerinde, serçe, saksağan, karga ve yeşil papağan gibi kuş türlerinin yanı sıra at, midilli, tavuk, tavşan ve ördek gibi çeşitli hayvan türleri de yaşamını sürdürüyor.

İstanbul'daki millet bahçeleri, göçmen kuşların ana geçiş rotası üzerinde yer aldığı için yıl boyunca çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Leylek, kuğu, pelikan, turna, kartal, doğan, şahin, atmaca, kırlangıç ve ebabil gibi onlarca kuş türü, bu geçişler sırasında millet bahçelerinde kısa süreli konaklıyor.

Yeşil alanların içinde yer alan su kaynakları ve doğal peyzaj, bu kuşlar için hem dinlenme hem de beslenme imkanı sunuyor.