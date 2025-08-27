Buca'da toplanmayan çöplerin olduğu alanda yangın

İzmir, CHP'li belediyeciliğin en büyük örnekleri arasında yer alıyor.

İzmir'in ilçelerinde süren çöp sorunlarına her gün bir yenisi ekleniyor.

Buca'da aylardır süren çöp sorunu, çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Cadde ve sokaklarda günlerce toplanmayan çöpler, sıcak havanın da etkisiyle çevreye dayanılmaz kötü koku yayıyor.

YANGIN ÇIKTI

Buca Belediyesi'nin çözüm bulamadığı çöp dağları, zaman zaman yangınların da çıkmasına yol açıyor.

ESNAF TEPKİLİ

Buca'nın Seyhan Mahallesi hat boyunda, çöp ve sanayi atıklarının biriktiği alanda yangın çıktı.

Alevler çevre esnafını tehdit ederken, bölge tamamen duman altında kaldı.

Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürülürken çevre esnafı, toplanmayan çöpler yüzünden Buca Belediyesi'ne tepki gösterdi.

"BU MUDUR İZMİR"

Buca'da konuşan bir esnaf, "Bu mudur İzmir ya? Biz mahkum muyuz burada bunları yaşamaya? Yazıktır, şuraya bak" derken başka bir esnaf ise "Çöpten, sinekten dükkanda müşteri oturtamıyoruz. Lütfen bu çöpleri alsınlar." dedi.