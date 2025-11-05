Bülent Arınç: Selahattin Demirtaş'a tahliye istediğimde bana terörist demişlerdi

Türkiye'de siyasi arena bir hayli hareketli...

Terörsüz Türkiye süreci sürerken dün MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu ve gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Komisyonun İmralı'ya gitmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin soruya, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." dedi.

Bu sözler Türkiye'de siyasi anlamda manşetleri belirlerken bugün ise TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç'tan, dikkat çeken bir açıklama geldi.

ÖZÜR BEKLENTİSİ

2020 yılında, "Tutukluluk cezaya dönüşmemelidir. Her iki isim de tahliye edilmelidir." sözlerinden sonra eleştirildiğini ve özür beklediğini de söyleyen Arınç, "Bana hain demişlerdi" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istediği için kendisine "terörist" diyenlerin özür dilemesi halinde, hakkını da helal edeceğini belirtti.

KAVALA VE DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK

X hesabı üzerinden uzun bir yazı paylaşan Arınç, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı da 11 Kasım'da ziyaret edeceğini söyledi ve şöyle devam etti;

"BANA HAİN, TERÖRİST DİYENLER OLDU"

"... O günlerde yapılan haksızlıkların, organize bir şekilde söylenen ağır kırıcı sözlerin bir kul hakkı oluşturduğuna inanıyorum. Bu hak, ancak samimi bir özürle temizlenir. Eğer bir özür dilenirse, hakkımı helal ederim. Aksi halde bu hakkı öbür dünyaya da götürürüm..."



Kasım 2020'de Habertürk ekranlarında yaptığım bir konuşmada, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın yargı süreçlerine ilişkin düşüncelerimi açık yüreklilikle ifade etmiştim. "Tutukluluk cezaya dönüşmemelidir. Her iki isim de tahliye edilmelidir." dedim.



Bu sözleri, o dönemde hukukun üstünlüğüne ve adaletin evrensel ilkelerine inanan bir siyasetçinin sorumluluğu içinde söyledim.



Ancak o açıklamanın ardından, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere pek çok kesimden hak etmediğim ağır ifadeler, yakıştırmalar, hatta iftiralar geldi. O gün bana "terörist" diyenler, "hain" diyenler oldu.



Bu saldırılar sadece şahsıma değil, vicdanına ve adalet duygusuna sahip herkese yönelmişti.

"BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ KIYMETLİ"

O günlerde yaşananlardan dolayı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettim. Çünkü ben, inandığım doğruları savunmakla görevliydim.



Bugün, aradan beş yıl geçtikten sonra aynı sözleri, aynı çağrıyı, bizzat o dönemde en sert eleştirileri yönelten Sayın Bahçeli'nin ağzından duymak, beni şaşırtmadı ama düşündürdü.



Sayın Bahçeli'nin "Yargı kararlarına uyulmalıdır" şeklindeki bugünkü beyanı elbette kıymetlidir. Geldiği nokta, beş yıl önce benim durduğum noktadır.



Ben yıllardır Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının mutlaka uygulanması gerektiğini söylüyorum. Bu bizim anayasal mükellefiyetimizdir.



Sayın Bahçeli'nin bugün bu noktaya gelmiş olmasını da önemli bir gelişme olarak görüyorum.

"ÖZÜR DİLENİRSE, HAKKIMI HELAL EDERİM"

Ancak bu değişim, o günlerde bana yöneltilen ağır sözlerin üzerini örtemez.



O günlerde bizzat en tepeden başlayıp en aşağıya kadar organize bir şekilde hakaret dolu cümlelerle beni hedefe koyarak itibarsızlaştırdılar, kişilik haklarımı zedelediler ve bazı kesimlerde nefret objesi haline getirdiler.



Ben, kul hakkına büyük önem veren bir insanım. O günlerde yapılan haksızlıkların, organize bir şekilde söylenen ağır ve kırıcı sözlerin bir kul hakkı oluşturduğuna inanıyorum.



Bu hak, ancak samimi bir özürle temizlenir. Eğer bir özür dilenirse, hakkımı helal ederim. Aksi halde bu hakkı öbür dünyaya da götürürüm.



11 Kasım Salı günü, daha önce Adalet Bakanlığımızdan izin alarak planladığım bir ziyaret kapsamında Selahattin Demirtaş'ı ve Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim.

"BU ZİYARET İNSANİ BİR DURUŞ"