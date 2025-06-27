Bülent Arınç, bugün yayınlanan cuma hutbesini değerlendirdi

Bugün yayınlanan cuma hutbesi dikkati çekti...

Bu hafta yayınlanan hutbenin konusu, uzun süre konuşuldu.

Bu haftaki "Kamu hakkı dokunulmazdır" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Kamu hakkına sahip çıkmanın Müslümanlığın bir gereği olduğu kaydedilen hutbede, kamu hakkına ihanet etmenin sadece bir haksızlık değil, aynı zamanda bir zulüm olduğu vurgulandı.

"KAMU MALLARI ÜZERİNDE ŞAHSİ VE KEYFİ BİR TASARRUFTA BULUNULAMAZ"

Hiç kimsenin kamu malları üzerinde şahsi ve keyfi bir tasarrufta bulunamayacağı, bunların yalnızca hayatta olanların değil, henüz doğmamış çocukların, tüyü bitmemiş yetimlerin, bütün muhtaçların da hakkı olduğu belirtildi.

Hutbenin yayınlanmasının ardından TBMM Eski Başkanı ve AK Parti'nin kurucu isimlerden olan Bülent Arınç, X üzerinden bir paylaşım yaptı.

"RÜŞVET VE YOLSUZLUĞA DİKKAT ÇEKİLİYOR"

"Son dönemde cuma hutbelerinde rüşvet, yolsuzluk ve kamu hakkı gibi milletimizin vicdanını yaralayan konulara dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanlığımızı yürekten tebrik ediyorum." diyen Arınç, şöyle devam etti:

"TOPLUMUN HER BİR FERDİNİN SORUMLULUĞU"

İslam ahlâkı, harama el uzatmaktan sakınmayı, kul hakkından uzak durmayı ve adalet üzere olmayı emreder. Bu meselelerde yalnızca kamu görevlileri değil, esnafından iş insanına, siyasetçisinden sade vatandaşa kadar toplumun her bir ferdi sorumludur.

"TÜM KESİMLERE SİRAYET ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"