Bülent Arınç: Cumhurbaşkanımız BM'de dünyanın vicdanına hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma yaptı.

Konuşmasının neredeyse tamamını Gazze'ye ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden İsrail'in bir kez daha soykırım işlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşmasını takip eden isimlerden birisi de TBMM Eski Başkanı ve AK Parti'nin kurucu isimlerden olan Bülent Arınç oldu.

Arınç, X hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın vicdanına hitap ettiğini söyledi.

"İLGİYLE TAKİP ETTİM"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı ilgiyle takip ettim." diyen Arınç, şöyle devam etti:

"İKİRCİKLİ TUTUMU YÜZLERİNE VURDU"

Cumhurbaşkanımız, Filistin’de yaşanan soykırımı ve zulmü kendini medeniyetin bekçisi ve hamisi sayan birçok ülkenin temsilcilerinin gözlerinin içine bakarak en üst perdeden ifade etmiş; içinde bulundukları ikircikli tutumu yüzlerine vurmuştur.

"DÜNYANIN VİCDANINA HİTAP ETTİ"

Dünyanın vicdanına hitap etmiş ve mazlum Filistin halkının sesini tüm dünyaya duyurmuştur. Bu sesi yalnızca Türkiye ve onun liderinin dile getirmesi takdire şayandır.

"KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"