Bülent Turan Kerem Kınık’a tepki gösterdi! Sadece işinize odaklansanız artık

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Türkiye asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerin izleriyle mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem geniş coğrafyada hissedildi.

Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Enkaza dönen şehirlerde vatandaşlar için yeni yaşam alanları oluşturulurken kalıcı konutlarında temelleri atılmaya başlanıldı.

Devletin tüm imkanlarını seferber ettiği deprem bölgelerinde ise çeşitli provokatif paylaşımlar yapıldı.

Sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlar defalarca ekiplerin işleri yavaşlattı.

Öte yandan deprem bölgelerin çadır tartışmaları yaşandı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabı üzerinden komedyan Şahan Gökbakar'ın kendisi hakkında paylaşımına cevap verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Kınık'ın paylaşımına tepki göstererek "Sadece işinize odaklansanız artık" ifadelerini kullandı.

Turan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Allah aşkına "Şahancım" ne, "bulaşmak" ne?



Bu nasıl bir üslup?



Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın!



Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir?



Sadece işinize odaklansanız artık!