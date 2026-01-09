Burhanettin Duran'dan yapay zeka değerlendirmesi: Gazetecilikte faydalanılması gereken büyük bir imkan

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Basın İlan Kurumu tarafından, "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler" paneli düzenlendi.

Panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

"GAZETECİLERİMİZ KÖKLÜ TARİHİMİZDEN VE DEĞER DÜNYAMIZDAN BESLENMELİDİR"

Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, dijitalleşme ve yapay zekaya yönelik yaklaşımlarda insanı ve insani değerleri merkeze alan bir anlayışın benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Milli ve insani değerlerin önemine de vurgu yapan Duran, "Dijital teknolojilerin kullandığı dil, söylem ve anlatılara karşı, gazetecilerimiz medeniyet anlayışımızdan, köklü tarihimizden ve değer dünyamızdan beslenmelidir." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnsanı ve insani değerleri yüceltmeyen hiçbir gelişmenin kıymeti yoktur" sözünü hatırlatan Duran, bu yaklaşımın dijital dönüşüm ve yapay zeka politikalarında temel bir prensip olarak benimsendiğini kaydetti.

Duran, "İletişim Başkanlığı olarak dijitalleşme ve yapay zeka gibi iletişim teknolojilerine de bu perspektiften yaklaşıyoruz. Sunduğu imkanlar ve ortaya çıkardığı risklerle birlikte önemli bir stratejik sorumluluk alanı olarak değerlendiriyoruz." dedi.

"GAZETECİNİN BAĞIMSIZLIĞI, KAMU YARARI GİBİ HUSUSLAR, HİÇBİR ALGORİTMAYA BIRAKILAMAZ"

Yapay zeka teknolojileri ile gazetecilik arasındaki ilişkiyi değerlendiren Duran, "Öncelikle, yapay zeka, gazetecilikte faydalanılması gereken büyük bir imkandır ama asla ve asla özne değildir, özne olmamalıdır. Sorumluluk alacak, karar verecek, etik ve estetik analizler ışığında haberi ya da bilgiyi oluşturacak mercii her zaman gazetecidir. Gazetecinin bağımsızlığı, mesleki etik ve ilkelere yaklaşımı ile kamu yararı gibi hususlar, hiçbir algoritmaya bırakılamaz." şeklinde konuştu.

"VERİLERİN SAKLI AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA FİLTRELENEREK ÖNÜMÜZE KONDUĞUNU UNUTMAMAK GEREKİR"

Burhanettin Duran, yapay zeka teknolojileri ve dijital medya kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Duran, şu sözleri sarf etti: