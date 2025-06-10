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İHA

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 5 gün önce kaybolan 14 yaşındaki Burak Koçak, aynı mahalledeki arkadaşının evinde bir giysi dolabına saklanmış halde bulundu.

8. sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı okula gitmek üzere evden çıktı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı.

Yapılan aramalardan sonuç alınamayınca, jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri seferber oldu.

5 GÜN DOLAPTA SAKLANDI

Sonunda Burak’ın, aynı mahalledeki bir arkadaşının evindeki dolapta 5 gün boyunca saklandığı ortaya çıktı.

Ev sahibi durumu fark edince hemen jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri, genç çocuğu sağlıklı şekilde bulup ailesine teslim etti.

'ANNESİ KAÇ GÜNDÜR AĞLIYORDU'

Ev sahibi Ayşe Yalın, Burak’ın dolapta saklandığını ilk fark eden kişi oldu.

Yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı:

Oğlum Erhan ile bir ara mesajlaşmışlar. Sonra buraya girmiş. Bizim haberimiz yok, 5 gün boyunca dolabın içinde kalmış. Sonra fark ettik. Burada bıraktığımız ekmekleri yemiş, yanına su almış. Annesi kaç gündür ağlıyor. Ben bilseydim hemen annesine teslim ederdim.

'SAÇ TIRAŞINI BEĞENMEMİŞ, BU NEDENLE KAÇTIĞI SÖYLENİYOR'

Mahalle sakini bir vatandaş ise Burak’ın kaçış sebebiyle ilgili şunları söyledi:

“Arife gününden bugüne her yerde aranıyordu. Arkadaşının eski bir evine girip dolaba saklanmış. Saç tıraşını beğenmemiş amcası. Bu yüzden kaçtığı söyleniyor.”

İFADESİ ALINDI, SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Jandarma ekipleri, Burak Koçak’ın ifadesini aldı.

Ardından genç çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Burak’ın tedavi ve kontrolleri devam ediyor.