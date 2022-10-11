Petrol
94.55
-1.70%
Euro
18.1385
0.61%
Dolar
18.5838
0.04%
Altın
1.003
0.69%
Borsa
3572
-0.29%
Bitcoin
359.852
-0.85%
BTXN Coin
7.74
-8.94%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Bursa'da SOLOTÜRK rüzgarı

    Mudanya Mütarekesi’nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yaptı.
    • 11.10.2022 - 20:01
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 20:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da SOLOTÜRK rüzgarı

    Bursa'da SOLOTÜRK rüzgarı esti.

    Türk Hava Kuvvetleri’nin tek F-16 ile gösteri yapan ekibi SOLOTÜRK, Mudanya Mütarekesi’nin 100’üncü yıl dönümü kapsamında yaptığı gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.

    Mütareke Meydanı üzerinde yapılan gösteri uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.

    O anlar kaydedildi

    Binlerce kişinin izlediği ve yoğun ilgi gören SOLOTÜRK'ün akrobasi hareketleri büyük alkış aldı.

    DHA'nın haberine göre; gösteriyi izleyenler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

    Bursa'da SOLOTÜRK rüzgarı VİDEO

    Bursa da SOLOTÜRK rüzgarı #1

    Bursa da SOLOTÜRK rüzgarı #2

    Bursa da SOLOTÜRK rüzgarı #3

    Bursa da SOLOTÜRK rüzgarı #4

    Bursa da SOLOTÜRK rüzgarı #5

    Bursa da SOLOTÜRK rüzgarı #6

    Bursa da SOLOTÜRK rüzgarı #7

    Bursa da SOLOTÜRK rüzgarı #8


    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 250 bin konutu 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 250 bin konutu 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?
    Advertorial

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?

    ‘Vampir’ uyarısı yapan rektör istifa etti: Yenisi için ilan verildi
    Gündem

    ‘Vampir’ uyarısı yapan rektör istifa etti: Yenisi için ilan verildi

    Görüş Bildir