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Bursa'da SOLOTÜRK rüzgarı
Mudanya Mütarekesi’nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yaptı.
- 11.10.2022 - 20:01
- Güncelleme : 11.10.2022 - 20:38
Bursa'da SOLOTÜRK rüzgarı esti.
Türk Hava Kuvvetleri’nin tek F-16 ile gösteri yapan ekibi SOLOTÜRK, Mudanya Mütarekesi’nin 100’üncü yıl dönümü kapsamında yaptığı gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.
Mütareke Meydanı üzerinde yapılan gösteri uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.
O anlar kaydedildi
Binlerce kişinin izlediği ve yoğun ilgi gören SOLOTÜRK'ün akrobasi hareketleri büyük alkış aldı.
DHA'nın haberine göre; gösteriyi izleyenler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Bursa'da SOLOTÜRK rüzgarı VİDEO