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    Bursa'ya turuncu kodlu fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'ya bu akşam 18.00'dan yarın gece yarısına kadar sürecek olan kuvvetli fırtına konusunda turuncu kod uyarısı verdi.
    • 10.12.2022 - 12:36
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    Bursa'ya turuncu kodlu fırtına uyarısı

    Türkiye genelinde kış sezonu etkileri hissediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu kez, Bursa'ya uyarıda bulundu.

    Kentte, bu akşam 18.00'dan başlayıp yarın gece saat 23.59'a kadar fırtına bekleniyor.

    "Olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı"

    Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

    "Güney yönlerden (Lodos) fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) bekleniyor ! Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

    Bursa ya turuncu kodlu fırtına uyarısı #1


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