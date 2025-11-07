Bütçe görüşmeleri sırasında gerginlik çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meclis'te bütçe görüşmeleri sürüyor.

Bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2026 Yılı Bütçesi kapsamında da Bakan Alparslan Bayraktar, bir sunum gerçekleştirdi.

Bakan Bayraktar'ın sunumu sırasında ise CHP'li Mahmut Tanal'ın laf atması sonrası kısa süreli gerginlik çıktı.

TANAL: ŞANLIURFA VE ADIYAMAN'DA ELEKTRİKLER YOK

CHP'li Mahmut Tanal, Bakan Bayraktar'ın olduğu sıraya laf atarak Adıyaman ve Şanlıurfa'nın köylerinde elektriklerin kesildiğini söyledi.

Tanal'a cevap veren isim ise AK Partili Resul Kurt oldu.

"BORÇLARINI ÖDESİNLER"

Kurt, Mahmut Tanal'a cevap vererek, "Elektrik borcu ödenseydi kesilmezdi. Elektriğini ödersen hiçbir sorun kalmaz." dedi.

Kurt, ayrıca devam eden sözlerinde, "İstediğin yeri ara sor. Şanlıurfa'da da Adıyaman'da da elektrikler var." dedi.

Tanal ise bu sözlerin ardından konuşmanın akışını değiştirmek istedi ve "Sen halka hırsız mı diyorsun?" diyerek Kurt'un olduğu sıralara bağırmaya başladı.