Can Dündar hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla firari Can Dündar hakkında 2 ayrı suçtan resen soruşturma başlattı.

MİT Tır'ları ve Gezi davası dosyaları kapsamında hakkında yakalama kararları bulunan Can Dündar hakkında yeni bir soruşturma daha açıldı.

Sosyal medya hesaplarından bir derginin kapağından alıntı yapıp, “Boşuna beklemeyin: O 'süper savcı' gelmeyecek” başlığı ile bir video paylaşan Dündar’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet savcılarına hakaret ettiği görüldü.

Resen soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, paylaşımı dikkate alarak firari sanık Dündar hakkında resen soruşturma başlattı.

İHA'nın haberine göre soruşturma çerçevesinde Can Dündar’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Uğur Mumcu yazmıştı: Cumhuriyetin altı oyuluyor

Can Dündar, soruşturmaya tabi tutulan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ortaya dökülen çirkefe bakıp, ‘hala cesur bir savcı çıkmayacak mı?’ diyenlere net bir şekilde cevap verelim: Hayır çıkmayacak. Uğur Mumcu, 1993’te ‘O imam hatiplere gidenler, tarikatlara ve cemaatlere alınanlar 30 yıl sonra yargıç, savcı, kaymakam, general olacaklar ve Cumhuriyete karşı ayaklanacaklar’ yazmıştı. Mumcu, bu yazıyı yazdıktan 2 gün sonra öldürüldü. Yazının üzerinden 30 yıl geçti, o tarikatlarda yetiştirilen çocuklar, yargıç, savcı, kaymakam, general oldu, Cumhuriyetin altını oyuyor.

“Erdoğan ile birlikte tarihin çöp sepetine gidecekler”

Bu mafya devlet sistemi, biraz da o savcıların göz yumması, onayı ve desteği sayesinde iktidar yerleşti. Bunu görmemek, bu sistemin içerisindeki cesur bir savcının çıkabileceğini düşünmek en hafif tabiri ile siyaset bilmemektir. Erdoğan’ın hırsızlığını belgeleyen, MİT’i silah kaçırırken enseleyen savcılar, yıllardır hapiste. Haksızlıklara karşı dava açan, yurttaşın hakkını savunan savcılar çoktan sürüldü, işten atıldı, tasfiye edildi. Kalanlar da sarayın gözüne girme kavgasında mesleklerine ihanet etti. Adaleti katlettiler, artık dönüşleri yok. Kaderleri Erdoğan ile birleşti, onunla birlikte tarihin çöp sepetine gidecekler.

“Mensubu olduğu çeteyi soruşturacak savcı arama naifliğinden vazgeçin”

Şimdi yapmamız gereken, mensubu olduğu çeteyi soruşturacak savcı arama naifliğinden vazgeçip, yeni dönemde işbirlikçi savcılara ne yapılacağını ve yerlerine nasıl bağımsız savcılar bulunacağını planlamaktır. Hukukçu Anıl Atalay, geçenlerde Arnavutluk örneğini hatırlattı. Avrupa İnsan Hakları’nın da onayını alan bu örnek iyi incelenmelidir. Orada yapıldığı gibi seçim sonrası Meclis’te kurulacak bağımsız ve yetkin bir değerlendirme komisyonu ile mesleğine ihanet etmiş, yargıç ve savcılar meslekten ihraç edilmeli, suç işleyenler yargılanmalıdır. Ardından hızla yargıda yeniden yapılanma başlamalı, çürüyen sistem en baştan inşa edilmelidir. Dilerim, muhalefet ittifakı bunun için gerekli hazırlıkları yapıyordur.”