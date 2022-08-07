Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Türkiye biri bitmeden diğeri başlayan orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Öte yandan son yangın haberi ise Çanakkale'den geldi.

Kentin Çan ilçesine baplı Çakılköy köyünde bir kısmında zirai bölgenin de bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Havadan ve karadan yürütülen çalışmayla kontrol altına alınan yangında, 3 hektar ormanlık alan ile 10 hektar zirai alan zarar gördü.

AA'nın haberine göre; bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.