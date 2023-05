ensonhaber.com

Bugün 'Dünya Tütünsüz Günü.'

Her yıl milyonlarca insan, sigara kullanımı nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. Kimi rahatsızlıklar ise ölümle sonuçlanıyor.

Öyle ki özellikle aşırı tütün kullanımı kalp ve damar hastalıklarını, kanser türlerini tetikliyor.

Bugüne dikkat çekmek adına ise uzmanlar açıklamalar yaparak vatandaşları uyarıyor.

Kocatürk, Türkiye'deki tütün kullanımına ilişkin açıklamalarda bulunurken, gıda ihtiyacına dikkat çekti.

Canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Kocatürk, şu ifadeleri kullandı:

Dünya Sağlık Örgütü'nün bu seneki gündeminde, 'Tütüne ihtiyacımız yok gıdaya ihtiyacımız var, tütün yetiştirme gıda yetiştir' mottosu var. Her yıl 3,5 milyon hektar alan 35 milyon dönüm arazide tütün ekiliyor. Bu tütün yerine ihtiyacımız olan diğer gıdalar ekilse açlıktan yok olma bir sürü canlı ve hayvanlar var. Çok ciddi bir açlık söz konusu. Küresel ısınmadan dolayı gıdaya olan ihtiyaç daha çok artıyor, maliyetleri artıyor. Dolayısıyla sadece insan sağlığına değil, çevreye vermiş olduğu zaralar da önemli. Her sene bir gündem seçiliyor. Daha önce gençlere olan zararlarından bahsedildi. Çünkü ülkemiz de dahil dünyada her toplum bununla mücadele etmeye çalışıyor. 13-14 yaşında tütünle tanıştırılıyor çocuklar, sonra bağımlı hale geliyorlar. Tütün enstitüsü çocukları kandırmak için zararsız gibi gösterilen e sigara ile tanışıyorlar. Şu anda ülkemizde yüzde 30-32 civarındaki çalışmalar gösteriyor ki ortaokul, lise çağındaki çocukların kullanma oranı çok yüksek.



Bir diğer yıl DSÖ kalp sağlığını ön plana çıkarmıştı, daha önceki yıl akciğer kanserini ön plana çıkarmıştı. En çok zarar verdiği organ akciğer. Bugünü aslında tütünle ilgili zararları vesile edip konuşup, neden tütünü istemiyoruzu vesile edip belki de bırakma günü olarak algılayabiliriz.