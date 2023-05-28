Cemil Çiçek oyunu kullandı

AA

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, eşi Gülten Çiçek ile Şahin Sevin İlkokulu'na gelen Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için 1174 numaralı sandıkta oy verdi.

Çiçek, oy verme işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin ülkeye, millete ve devlete hayırlı olmasını diledi.

Her seçimin toplumun dünya kamuoyu nezdinde bir imtihan olduğunu dile getiren Çiçek, şunları söyledi:

Demokratik bir sınavdır. Türk milleti de bu demokratik olgunluğu her defasında dünyaya ispat etti. 14 Mayıs'ta yapılan seçimde birtakım dedikodular çıktı ama çok şükür huzur ve sükun içerisinde bir seçim oldu. Bugün de öyle olacaktır. Milletimize inanmamız ve güvenmemiz lazım. Millet ne diyorsa ona itibar etmek lazım. Sandık önemli, seçim önemli ama seçimin sonuçlarını kabul etmek seçimden daha önemlidir. Ümit ediyorum bugün milletimiz mesajını verecek. Ülkeyi yöneten ve yönetimine talip olan herkes de milletin bu mesajını can kulağıyla dinleyip gereğini yapacaktır.