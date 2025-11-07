Cengiz Çandar: Selahattin Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında olumlu mesajların ağırlıkta olduğu süreçte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz’da Demirtaş için verdiği ihlal kararına Adalet Bakanlığı makamlarının itirazını reddetti.

Bununla birlikte AİHM'nin kararı kesinleşmiş oldu.

"SAATLER İÇİNDE TAHLİYE OLABİLİR"

Hem iktidar hem de muhalefet cephesinden olumlu mesajların verildiği konu kapsamında konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, tahliyenin an meselesi olduğunu söyledi.

Çandar, "Dün gece Ankara'daydım. Benim aldığım izlenim, bendeki algı, -ki bana özgü bir algı olduğu kanısında değilim.- bu tahliyenin birkaç gün içinde gerçekleşeceği yönünde. Demirtaş'ın tahliyesini önümüzdeki günlerde belki de saatler içinde beklemek gerekiyor. Bu konuda iyimser olmakta yarar var." dedi.

BAHÇELİ: TAHLİYESİNDE YARAR VAR

Demirtaş hakkındaki AİHM kararına ilk olumlu tepki,, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti.

Grup toplantısı çıkışında konuşan Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

"YARGI NE DERSE ONA UYARIZ"

Konuya ilişkin soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız." demişti.