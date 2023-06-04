Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ilk toplantısını yaptı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, göreve başladı. Yardımcıları ve genel müdürleri ile ilk toplantısını yapan Özhaseki "Önceliğimiz elbette afet bölgesindeki çalışmalar. İnşallah afet bölgesindeki konutları vatandaşlarımıza hızlıca teslim edeceğiz" dedi.

İHA Türkiye Yüzyılı başladı. Kabine de bu kapsamda yenilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda da değişim yaşandı. 30 yıla uzanan tecrübesiyle en yetkin isim Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atandı. Murat Kurum'dan görevi devralan Özhaseki, bakanlıkta ilk toplantısını gerçekleştirdi. Öncelik deprem bölgesi Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özhaseki "Bismillah diyerek ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Önceliğimiz elbette afet bölgesindeki çalışmalar. İnşallah hızlıca teslim edeceğiz" dedi. "Bismillah diyerek ilk toplantımızı gerçekleştirdik" Özhaseki, şu ifadeleri kullandı: Bakan Yardımcılarımız ve Genel Müdürlerimiz ile birlikte “bismillah” diyerek ilk toplantımızı gerçekleştirdik.



Önceliğimiz elbette afet bölgesindeki çalışmalar. İnşallah afet bölgesindeki konutları vatandaşlarımıza hızlıca teslim edeceğiz.



Ve bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte şehirlerimize değer katacak projeleri hayata geçireceğiz.