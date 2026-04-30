İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili duyurdu: Bahis operasyonları devam edecek

Beşiktaşlı Avukatlar Derneği tarafından 'spor hukuku' sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumun ilk oturumunda Türk sporunda bahis sorunu ele alınırken katılımcılardan biri olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam, önemli açıklamalarda bulundu.

OPERASYONLARIN DEVAM EDECEĞİNİ DUYURDU

Sağlam, Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmalarına Dünya Kupası'nın ardından kaldığı yerden devam edileceğini duyurdu.

Başsavcı vekili, "Dünya Kupası var, ligler bitmek üzere. Bu yüzden operasyonlara bir süre ara verdik. Liglerin bitimiyle birlikte operasyonlar hızlı bir şekilde devam edecek." diye konuştu.

500 KULÜP YÖNETİCİSİ OPERASYONLAR SIRASINDA BİLE OYNAMAYA DEVAM ETTİ

Üçüncü lige uzanan araştırmada yaklaşık 500 kulüp idarecisinin operasyonlar sonrasında dahi yasal bahis oynamayı sürdürdüğünü ifade eden Sağlam, bu isimler arasında dört büyük kulüplerin yöneticilerinin de yer aldığını ifade etti.

Bu konuda bir vurdumduymazlığın olduğunu belirten Sağlam, "Hiçbir federasyon ve üst kuruluş şu ana kadar kendi sporcularıyla ilgili bu konuyla alakalı bir şey yapmayı düşünmemiş." dedi.

"BAHİS DEĞİL AHLAK PROBLEMİ"

Asıl problemin ahlak olduğunu vurgulayan Sağlam, şunları söyledi:

Bu sorunun mevzuat ve yönetmelikle aşılacağını düşünmüyorum. Milli maçlar dolayısıyla ara verdik ama uygulamayı sürdüreceğiz. Asıl problem Türk sporunda bahis problemi değil ahlak problemi.



Bunun ne şekilde aşılacağını sorarsanız, kesin olarak şunu yapabiliriz diye bir önerim olamaz. Herkesin bir şekilde bulaştığı bir problemi savcılığın bir soruşturmasıyla, bir mahkeme kararıyla çözmek çok zor. Bilinci aşılamaktan başka çaremiz olmadığını düşünüyorum.

"ÜLKEMİZİN BU MÜCADELEYİ VERMESİ GEREKİYOR"

Bu konuda daha çok kararlılığa ihtiyaçlarını olduğunu söyleyen Sağlam, "Bu operasyonlar ilk defa bu kadar iradeli ve kapsamlı şekilde şu an ortaya konuyor. Bu operasyonlarda gördüğümüz en büyük sorun mevzuat ya da yönetmelik eksikliği değil. En büyük sorun Türk sporundaki ahlak sorunu.

Mevzuatta nelerin suç olduğu sayılmış, operasyonlarda suç iddiasının kıyısından geçenler de var, yüzlerce delille önümüze gelen sporcular, hakemler de oluyor. Ahlak sorununu aşmak için ülkemizin bu mücadeleyi vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"KOLAY AŞILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Denetimlerim etkisiz kalabileceğini düşündüğünü belirten Sağlam, şöyle konuştu:

Sporcular, 8-9 yaşında bu işin içine giren ve maalesef çok da profesyonel eğitimlerden geçmeyen insanlar. Ne kadar ünlü de olsalar sporun etik değerleri bakımından bilinçli olduklarını düşünmüyorum.



Sporculardan 'Ben bunun suç olduğunu bilmiyordum' savunmasıyla karşılaştık. Kolay yoldan para kazanma hırsıyla ahlakı geride bıraktığımızı düşünüyoruz.



Ne kadar ağır yaptırım, sıkı bir denetim getirirsek getirelim sporcunun sahip olması gereken ahlak sorununu düzeltemedikçe bu sorunun kolay aşılacağını düşünmüyorum.