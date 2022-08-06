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    CHP, Babacan ile Davutoğlu'nu barıştırdı

    CHP, Babacan ile Davutoğlu'nu barıştırdı

    Altılı masanın iki ortağı Gelecek Partisi ve Deva Partisi arasında yaşanan gerginliğin CHP'nin araya girmesiyle çözüme kavuştuğu öne sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 09:41
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    2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken, Millet İttifakı'nda tartışmalar sürüyor.

    Son olarak Gelecek Partisi ve Deva Partisi arasında yaşanan atışmanın ardından ipler iyice gerildi.

    Altılı masada 'ittifak içinde ittifak' gerginliği

    6’lı masadaki bazı partiler “İttifak içinde ittifak” formülünü tartışmaya açtı. Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi’ne ortak bir ittifakla seçime gitme önerisi götürdü.

    Deva Partisi’nin bu öneriyi reddetmesinin ardından iki parti arasında gerginlik yaşandı.

    CHP devreye girdi

    Bilindiği üzere ittifakın en küçük ortağı Demokrat Parti de, daha önce Gelecek ve Deva Partilerini eleştirmişti.

    CHP'nin devreye girmesiyle Gelecek Partisi ve Deva Partisi arasındaki sorunun çözüme kavuşturulduğu öne sürüldü.

    Görüşmelerin ardından iki partinin karşıt söylemleri dile getirmemesi konusunda uzlaşma sağlandı.

    CHP, Babacan ile Davutoğlu nu barıştırdı #1

    "Ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi noktasında bir sorun yok"

    Cumhuriyet'e konuşan CHP kurmayları konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    “İktidar iki parti arasındaki tartışmadan medet umuyor. Bu 6 partinin ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi noktasında bir sorun yok. Böyle bir sorun olmayacağını da biliyoruz. Onun dışında alt başlıklarda bazı farklı görüşler olabilir. Ama bunu 6’lı masa dağılıyor diye görmek bazılarının işine geliyor, birilerinin temennisi bu... Böyle bir şey yok.”

    CHP, Babacan ile Davutoğlu nu barıştırdı #2

    DEVA ve Gelecek arasında ittifak kavgası

    CHP, Babacan ile Davutoğlu nu barıştırdı #3

    Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üçüncü ittifak eleştirisi

    CHP, Babacan ile Davutoğlu nu barıştırdı #4

    Babacan'dan Davutoğlu'na mesaj: Böyle olursa bu yol beraber yürünmez

    CHP, Babacan ile Davutoğlu nu barıştırdı #5


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