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    CHP Belediyesi'ne ait araçla alkol servisi

    Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine Nilüfer Belediyesi'ne ait resmi otomobille içki servisi yapıldığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 09:55
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    CHP Belediyesi'ne ait araçla alkol servisi

    CHP'nin karıştığı olaylar son bulmuyor...

    Parti içindeki taciz-tecavüz vakalarının ardından bu kez ise alkol dağıtım skandalı gündeme geldi.

    KASA KASA BİRA TAŞIDILAR

    Sosyal medyada, Bursa Nilüfer Belediyesi'ne ait bir otomobilden alkol servisi yapıldığı anlar paylaşıldı. Görüntülerde, resmi plakalı araç bagajında bulunan kasa biraların başka bir araca aktarıldığı görüldü.

    Görüntülerin ardından ise birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.

    CHP Belediyesi'ne ait araçla alkol servisi

    İBB'DEN BELTUR'DA ALKOL SATIŞI

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait tesiste, 27 yıl aradan sonra alkol satışına müsaade edilmişti.

    İBB'nin jazz konserinde özel bir firma aracılığıyla alkol satışı yapılırken, olay eleştirilerin hedefi olmuştu.

    CHP Belediyesi ne ait araçla alkol servisi #1

    CHP Belediyesi ne ait araçla alkol servisi #2

    CHP Belediyesi ne ait araçla alkol servisi #3

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