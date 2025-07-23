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CHP, heykellerine bir yenisini daha ekledi: Tekirdağ'da açıldı

CHP'li Tekirdağ Belediyesi, yeni bir heykel yaptı. "İki sevgili" adı verilen heykel, kentin meydanında yerini aldı. CHP heykellerine yenilerini eklerken akıllara da Türkiye’nin milli balistik füzesi TAYFUN’un TAYFUN BLOK-4 geldi...

Adile Topçu Adile Topçu
23.07.2025 15:22
CHP, heykellerine bir yenisini daha ekledi: Tekirdağ'da açıldı

CHP'li belediyelerde gündem sadece yolsuzluk operasyonları, su sorunu, bozuk yollar ya da çöp değil...

CHP'li belediyeler; yolsuzluk, su sorunu ve çöple anılmanın dışında yaptıkları heykellerle de gündem oluyor.

Bu kez yapılan yeni heykelin adresi, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi oldu.

YENİ HEYKEL MEYDANDAKİ YERİNİ ALDI

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yeni heykelinin açılışını yaptı. 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Katlı Otopark üzerindeki havuzlu meydanı yeniledi.

Meydanı yenileyen belediye ortasına da "İki Sevgili" ismi verilen heykelini yerleştirdi.

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SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Heykel, 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan Rüstempaşa Camii’nin hemen önüne konuldu.

Sosyal medyada tepkiler peş peşe gelirken, CHP'nin heykel dışında başka bir hizmetinin olmaması da vatandaşların gündeminde olan diğer bir konu oldu. 

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