'CHP İstanbul İl Başkanlığı' davası ertelendi

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde 2019'da bir avukatlık bürosunda çekilen para sayma görüntüleri gerekçe gösterilerek açılan davada bir gelişme yaşandı.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, dosyanın incelenmeye devam edilmesi amacıyla duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

DAVA 16 ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, mevcut dosya kapsamı, sunulan beyanlar ve deliller doğrultusunda yargılamanın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için davanın 16 Aralık 2026 tarihine bırakılmasına karar verdi.

Böylece tarafların yeni duruşmada yeniden hazır bulunarak savunma ve beyanlarını sunmaları beklenecek.

BİNANIN SATIN ALIM SÜRECİNE İLİŞKİN ŞAİBELER BULUNUYOR

Dava süreci, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasına ilişkin ortaya atılan iddialar kapsamında yürütülüyor.

Söz konusu süreçte, satın alma işleminin detayları, finansal boyutu ve ilgili tarafların sorumlulukları yargı mercileri tarafından değerlendiriliyor.