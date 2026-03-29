30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü bu yıl 'gıda atığı' temasıyla kutlanıyor

Dünyanın peşinden gitmesi gereken yol; sıfır atık...

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne 1 gün kaldı.

Bu önemli gün bu yıl 'gıda atığı' temasıyla kutlanacak.

Temayla beraber dünyada her yıl ne kadar gıdanın israf edildiğine dair tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Veriler, gıda israfıyla mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

YILDA 1,3 MİLYAR GIDA İSRAF EDİLİYOR

Dünyada gıda israfı ve açlık arasındaki çelişki giderek derinleşiyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Habitat Programı (UN-Habitat) verilerine göre, dünyada her yıl yaklaşık 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor.

300 MİLYONA YAKIN KİŞİ AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR

Buna karşın 53 ülke ve bölgede 295 milyondan fazla kişi akut açlığın farklı seviyeleriyle karşı karşıya bulunuyor.

Veriler, açlığın özellikle çocukları derinden etkilediğini ortaya koyuyor.

Her yıl 3 milyondan fazla çocuk açlıkla bağlantılı nedenlerle hayatını kaybederken, 43 milyondan fazla çocuk ise aşırı açlıkla mücadele ediyor.

GAZZE ZİRVEDE YER ALIYOR

En ağır kıtlık olarak tanımlanan Faz 5 seviyesinde açlıkla mücadele eden bölgelerdeki kişi sayıları da dikkat çekiyor.

Buna göre; Gazze'de 640 bin 600, Sudan'da 637 bin 200, Güney Sudan'da 83 bin 500, Yemen'de 41 bin 200, Haiti'de 8 bin 400 ve Mali'de 2 bin 600 kişi en ağır açlık koşullarında yaşam mücadelesi veriyor.

EN FAZLA GIDA İSRAFI YAPAN ÜLKELER

Öte yandan, gıda israfının en fazla olduğu ülkeler de açıklandı.

Yıllık toplam gıda israfı miktarlarına göre Çin 108 milyon tonla ilk sırada yer alırken, Hindistan 78 milyon ton, Pakistan 31 milyon ton, Nijerya 24,8 milyon ton, ABD 24 milyon ton, Brezilya 20 milyon ton, Mısır 18 milyon ton, Endonezya 15 milyon ton, Bangladeş 14 milyon ton ve Meksika 13,4 milyon ton gıda israfı ile öne çıkıyor.

KİŞİ BAŞI GIDA İSRAFI DA VERİLERE YANSIYOR

Kişi başına yıllık gıda israfı verileri de dikkat çekici farklılıklar ortaya koyuyor.

Buna göre Mısır kişi başına 155 kilogram ile listenin başında yer alırken, Pakistan 122 kilogram, Nijerya 106 kilogram, Meksika 102 kilogram, Brezilya 95 kilogram, Bangladeş 82 kilogram, Çin 76 kilogram, ABD 71 kilogram, Hindistan 54 kilogram ve Endonezya 52 kilogram kişi başı gıda israfı ile sıralanıyor.

Veriler, bir yanda milyonlarca insanın açlıkla mücadele ettiği, diğer yanda ise büyük miktarda gıdanın çöpe gittiği küresel eşitsizliğin boyutlarını gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE MÜCADELESİ İLE ÖRNEK OLUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan ve küresel bir model haline gelen "Sıfır Atık Projesi" ile Türkiye bu gıda israfı ile yoğun bir mücadele ortaya koyuyor.

'Sıfır Atık Projesi', yerelden küresele uzanan bir başarı hikayesine dönüşerek dünya genelinde birçok ülkeye örnek oluyor.