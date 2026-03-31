CHP, krizlerin ortasında heykel sevdasından vazgeçmiyor

CHP'de iç krizlerin sonu gelmiyor.

Partinin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük ve Seçim Kurulu'na muhalefet iddialarıyla açılan dava devam ediyor.

CHP'DE SULAR DURULMUYOR

Ayrıca CHP'li belediyelere yönelik 'yolsuzluk', 'irtikap', 'rüşvet', 'suç örgütü' gibi suçlarla açılan soruşturmalar da sürüyor.

Bu operasyonlar kapsamında CHP'li belediyelerin ve isimlerin yer aldığı skandallar ardı ardına gelirken son olarak Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı.

İZMİR'DE İSE 'HEYKEL' SEVDASI BAKİ KALIYOR

Bu süreçler gündemi meşgul etmeye devam ederken, İzmir ise 'heykel' sevdasını koruyor.

Kamuoyunu yakından ilgilendiren bu gelişmelerle eş zamanlı olarak kentte düzenlenecek 'heykel fuarı' için çalışmalar yapılıyor.

BELEDİYENİN EV SAHİPLİĞİNDE 'HEYKEL' FUARI DÜZENLENECEK

Gerçekleştirilen çalıştay kapsamında 6 heykeltıraş, eserlerini kentin farklı noktalarında sergileyecek.

Fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenecek.

Heykel çalışmaları ve planlanan fuarın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın önerisiyle hayata geçirildiği öğrenildi.

"CEMİL BAŞKANIMIZIN FİKRİYLE TASARLANDI"

Küratör Ekin Erman, organizasyonun çıkış noktasına değinerek, şunları söyledi:

"Cemil Başkanımızın fikriyle böyle bir çalışma tasarlandı. Bu çalıştay ile Marble İzmir’in etkisi fuar alanının dışına taşacak. Üretilen heykellerin kentle buluşması çok önemli."

Yaklaşık 25 gün boyunca devam edecek üretim sürecinin, yoğun bir tempoda ilerlediğini ifade eden Erman, mermeri iyi tanıyan deneyimli sanatçıların kısa sürede eskizlerini tamamlayarak çalışmalara başladığını söyledi.

"HEYKELİN KENT YAŞAMINDA YER ALMASI ÖNEMLİ"

Heykel sanatının izleyiciyle kurduğu doğrudan ilişkiye de değinen Erman, şu ifadeleri kullandı:

"Heykel diğer sanatlardan biraz daha farklı. Dokunabiliyorsunuz, yanında oturabiliyorsunuz, onunla birebir bağ kurabiliyorsunuz. Bu nedenle kent yaşamında yer almasını çok önemli ve değerli buluyorum."

Heykeller, fuarın ardından ise İzmir'in farklı noktalarına yerleştirilerek kalıcı olarak yerlerini alacak.