Sultanbeyli Belediyesi'nden örnek proje: Kompost Üretim Tesisi İstanbul'un en büyüğü

Sultanbeyli Belediyesi, örnek bir çalışmaya daha imza attı...

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ın öncülüğünde yeni bir proje daha hayata geçti.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ın öncülüğünde hayata geçirilen Kompost Üretim Tesisi, 4 bin metrekare açık alana sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Evsel organik atıklar ile ağaç dalları, yaprak ve budama artıkları ile öğütülüp harmanlanarak kompost üretiliyor.

Elde edilen kompostlar park, bahçe ve peyzaj işlerinde kullanılıyor.

Böylece maliyetten tasarruf ediliyor.

İSTANBUL'UN EN BÜYÜĞÜ

Aynı zamanda da yıllık 250 ton kompost üretim kapasitesine elverişli olması nedeniyle ilçe belediyeleri nezdinde, İstanbul’un en büyük Kompost Tesisi ünvanına sahip.

Kompost Üretim Tesisi, doğal kaynakların korunması ve atık miktarının azaltılması hedefi doğrultusunda sürdürülebilir çevre yönetimi alanında da örnek teşkil ediyor.

TOPRAĞI ZENGİNLEŞTİREN BESLEYİCİ BİR MADDEYE DÖNÜŞÜYOR

Bitkisel atıkların, dal-budak kırpıntılarının ve pazar atıkları gibi organik materyallerin doğal yollarla ayrışarak toprağı zenginleştiren besleyici bir maddeye dönüşmesi sürecini anlatan Kompost, toprak sağlığını da destekliyor.

Kimyasal katkı maddesi içermeyen bu doğal gübre, bitkilerin sağlıkla yetişmesini sağlıyor.

BAŞKAN TOMBAŞ'TAN PAYLAŞIM: SIFIR ATIK VİZYONU

Başkan Ali Tombaş, sosyal medya hesabından tesisin işleyişine yönelik bir paylaşım yaptı ve "Doğadan aldığımızı doğaya kazandırıyoruz. 4 bin metrekare alana sahip Kompost Tesisimizde; sebze, meyve ve budama atıklarını işleyerek yılda ortalama 250 ton kompost üretiyoruz.

Park, bahçe ve yeşil alanlarda kullandığımız kompost ile hem maliyetleri düşürüyor hem milli ekonomiye değer katıyoruz.

Sıfır Atık vizyonuyla Sultanbeyli'mizi daha güzel ve güçlü yarınlara nasıl hazırladığımızı gelin birlikte izleyelim." notunu düştü.

FAYDALARI

Kompost uygulamasının faydaları ise oldukça fazla...

Bu uygulamanın faydaları arasında şunlar yer alıyor;



- Toprağın organik madde miktarını artırarak verimliliği yükseltir,



- Kimyasal gübre kullanımını azaltır,



- Atıkların doğrudan çöpe gitmesini önleyerek çevresel yükü hafifletir,



- Su tutma kapasitesini artırarak sulama ihtiyacını azaltır.

SULTANBEYLİ KOMPOST ÜRETİM TESİSİ, İSTANBUL'DA TEK

Yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan Sultanbeyli Kompost Üretim Tesisi, İstanbul’da doğal süreçlerle açık alanda kompost üretimi yapılan tek tesis olma özelliğini taşıyor.

Tesiste pazar atıkları, çim atıkları ve budama sonucu oluşan dal-budak atıkları değerlendirilerek çöpe gidecek atık miktarı azaltılıyor, geri dönüşüme kazandırılıyor.

ÜRETİM SÜRECİ NASIL İLERLİYOR

- Organik atıklar açık alanda yaklaşık 1-1,2 metre yüksekliğinde seriliyor.



- Yüzde 60 yeşil malzeme – yüzde 40 talaş oranında harmanlanıyor.



- Bu karışım, belirli aralıklarla kompost karıştırma makinesi ile karıştırılarak homojen hale getiriliyor.



- Nem oranının korunması amacıyla sulama arazözü ile düzenli olarak sulama yapılıyor.



- Tesiste kompostun sıcaklık ve nem değerleri 2 çevre mühendisi tarafından periyodik olarak ölçülüyor, kayıt altına alınıyor ve sürecin bilimsel standartlara uygun yürütülmesi sağlanıyor.



- Sürecin sonunda elde edilen kompost, kompost eleme makinesi aracılığıyla elenerek kullanıma hazır hale getiriliyor.

HANELERE DAĞITIMI PLANLANIYOR

Elde edilen nihai kompost ürünü, ilçe sınırlarında yer alan yeşil alanlarda toprak besleyici madde olarak kullanılması planlanıyor.

Ayrıca, evlerde çiçek yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla küçük paketler halinde hanelere dağıtılması da gündemde.

FİDAN EKİMİNDE KULLANILIYOR

Kompost materyali aynı zamanda anaokullarında gerçekleştirilen çevre temalı atölye çalışmalarında fidan ekimi için de kullanılıyor.

GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILAN ATIK MİKTARI

Kompost Üretiminde geri dönüşüme kazandırılan atık miktarın yüzde 55-65 oranında ürün elde ediliyor.

2026 yılı için bu fiziksel şartlar ile 300 ton atığın geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

Böylece yıllık yaklaşık 200 ton kompost üretimi hedefleniyor.