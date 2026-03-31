Yunanistan Türk turistlere yönelik ekspres vize uygulamasını uzattı

Son dönemde, Türkiye'den Yunanistan'a tatile gidenlerin oranında artış yaşanıyor.

Turizmde Türkiye'den Yunanistan'a gidişlerde büyük oranda artış yaşandı...

Yurt içindeki tatil beldelerinde artan fiyatları gerekçe gösteren yerli turistlerin en çok gittiği noktalardan biri, kapıda vize uygulamasıyla da tercih edilen Yunan adaları oluyor.

Bu kapsamda da Yunanistan cephesinden uygulanan ekspres vize için yeni bir açıklama daha geldi.

BİR YIL DAHA UZATILDI

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına, 12 Ege Adası için "ekspres vize" uygulamasını bir yıl daha uzatmaya karar verdiği bildirildi.

AÇIKLAMA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNDEN GELDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu, yaptığı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda Türk vatandaşlarına ve onların ailelerine Ege Adaları'nda vize kolaylığı sağlanan uygulamanın bugünden itibaren bir yıl süreyle uzatıldığını duyurdu.

HANGİ ADALARDA GEÇERLİ

Ekspres vize uygulamasının İstanköy, Midilli, Rodos, Sisam, Sakız, İleryoz, Limni, Kelemez, Meis, Sömbeki, Batnoz ve Semadirek adalarında geçerli olacağı kaydedildi.

NİSAN 2024'TE BAŞLADI

Yunanistan ekspres vize uygulamasını Nisan 2024'te başlatmış, daha sonra uygulamanın geçerli olduğu ada sayısını önce 10'a, ardından 12'ye çıkarmıştı. Uygulama, Mart 2025'te de bir yıl süreyle uzatılmıştı.