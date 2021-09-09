CHP ,kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde Anıtkabir'de

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, partinin kuruluşunun 98. yılında Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan ve bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP, 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Korona nedeniyle bu yıl parti üyelerinin katılacağı geniş kapsamlı toplantı yapmama kararı alan CHP, az sayıda davetlinin katılacağı toplantılarla yıl dönümünü için bir araya geldi.

İLK DURAK ANITKABİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki PM üyeleri, milletvekilleri, il başkanları ile bir grup partili, Anıtkabir'i ziyaret ederek günü açtı.

Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet ilk olarak Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu.

Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanmasının ardından heyet, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret etmek için Anıtkabir'den ayrıldı.