CHP Lideri Özel'i tehdit eden bir kişi daha gözaltında

CHP Lideri Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i anma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında fiziki saldırıda bulunulmuştu.
İki çocuğunu öldüren ve 2020 yılında şartlı tahliye olan Selçuk Tengioğlu'nun, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
SALGIRGAN TUTUKLANDI
Selçuk Tengioğlu, sorgusunun ardından tutuklandı.
SALDIRGAN ADINA SAHTE HESAP AÇIP, ÖZGÜR ÖZEL'İ TEHDİT ETTİ
Selçuk Tengioğlu adına sosyal medyada hesap açıp, CHP Lideri Özgür Özel'i tehdit eden bir kişi daha gözaltına alındı.
Sosyal medyada "Selçuk Tengioğlu" adına açılan bir hesaptan Özgür Özel'e yönelik tehditler sonrası operasyon düzenlendi.
ŞÜPHELİ ANADOLU ADLİYESİ'NDE
Özel'i tehdit eden şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin Anadolu Adliyesi'ndeki işlemleri sürüyor.
ÖZEL'İ TEHDİT EDEN BİR KİŞİ DE TRABZON'DA YAKALANMIŞTI
Özgür Özel'i daha önce sosyal medya üzerinden tehdit eden bir şüpheli de Trabzon'da yakalanarak tutuklanmıştı.
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