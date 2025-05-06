Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

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Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılan anma töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çirkin bir saldırıya maruz kaldı..

Tören sonrası binadan çıkış yapan Özel, fiziksel saldırıya uğradı.

66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu isimli saldırgan, Özel'in kafasına yumruk attıktan sonra korumalar tarafından etkisiz hale getirilip, polise teslim edildi.

Saldırgan hakkında soruşturma devam ederken, bu durum bazı kişilerce provoke edildi.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu adına sosyal medya hesabı açan şüpheli M.A., Özgür Özel ve ailesini yaptığı paylaşımlarla tehdit etti..

PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Provokatif paylaşımları neticesinde emniyet güçleri şüpheliyi Trabzon'da yakaladı..

Yakalanan şüpheli M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu..

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda;



Saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit edilmiştir.



Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.

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