CHP'de istifalar devam ediyor

Parti içinde art arda gelen istifalara çare arayan CHP'de son istifa, Cihangir İslam'ın partiye katılmasıyla yaşandı.

Saadet Partisi'nden geçen yılın mart ayında istifa eden Cihangir İslam geçtiğimiz gün CHP'ye katılmış, parti rozetini de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

Bu katılım, CHP'de rahatsızlığa yol açmış, kimileri İslam 2013 yılında "Dinliyorum da Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için, bu toplum için, muhalefet için, TBMM için, en önemlisi CHP için çok daha büyük bir problem" şeklindeki mesajını hatırlatmıştı.

İSLAM'IN CHP'Lİ OLMASI SONRASI İNCE'NİN PARTİSİNE GEÇİŞ

İslam'a ilk tepki istifası Beyoğlu'ndan geldi.

Eski İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever "Artık bu kadarını yüreğim taşımıyor. Kusura bakmayın" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Gülsever, Muharrem İnce’nin başlattığı Memleket Hareketi’ne katıldığını duyurdu.

Gülsever'in bu istifasından sonra, CHP'de Muharrem İnce'nin partisine geçiş için istifaların süreceği de konuşuluyor.

İNCE'NİN İSTANBUL İL BAŞKANI OLACAK

Ertuğrul Gülsever’in Muharrem İnce’nin kurduğu ve partileşeceği açıklanan Memleket Hareketinin İstanbul İl Başkanı olacağı öğrenildi.