e-Devlet kapanacak: İşte o saatler

Planlı bakım çalışması nedeniyle 28 Şubat 2026 tarihinde 00:00-03:00 saatleri arasında e-Devlet kapatılacak. Çalışma sonrasında vatandaşlar e-Devlet hizmetlerini almaya devam edecek.
e-Devlet’te yapılacak planlı bakım çalışması nedeniyle vatandaşlara SMS ile bilgi verildi.
Sistemin daha iyi çalışması için yapılacak planlı altyapı yenileme çalışması için tarih duyuruldu.
e-Devlet'e giren herkesi ilgilendiren çalışma 28 Şubat 2026 tarihinde 00:00-03:00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Çalışma kapsamında zaman zaman kesintilerin yaşanabileceği e-Devlet kullanıcılarına duyuruldu.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Sistemlerimizde Türkiye saati ile 28.02.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 03:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir."
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi