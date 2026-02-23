e-Devlet kapanacak: İşte o saatler

e-Devlet’te yapılacak planlı bakım çalışması nedeniyle vatandaşlara SMS ile bilgi verildi.

Sistemin daha iyi çalışması için yapılacak planlı altyapı yenileme çalışması için tarih duyuruldu.

e-Devlet'e giren herkesi ilgilendiren çalışma 28 Şubat 2026 tarihinde 00:00-03:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Çalışma kapsamında zaman zaman kesintilerin yaşanabileceği e-Devlet kullanıcılarına duyuruldu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sistemlerimizde Türkiye saati ile 28.02.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 03:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir."