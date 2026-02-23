Murat Kurum'dan Sındırgı depremzedelerine mesaj: Söz verdik, tutacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen yıl meydana gelen depremlerin ardından devam eden yeniden yapılanma çalışmalarına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, X platformunda yayınladığı videolu mesajda, depremzedelerin heyecanını ve devlet desteğini vurguladı.

Kurum, paylaşımına "Bir söz verdik, sözümüzü tutacağız." notunu düştü.

BALIKESİR YIKIMA UĞRAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl 10 Ağustos 2025'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 29 kişinin yaralanmasına ve 16 binanın çökmesine neden olmuştu.

Ardından 27 Ekim 2025'te aynı bölgede 6.0 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmış, toplamda yüzlerce bina hasar görmüştü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremlerin etkisiyle 729 bina ağır hasar almış veya yıkılmıştı.

Depremler, İstanbul ve İzmir gibi çevre illerde de hissedilmişti.

ŞEHİRDEKİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Depremin hemen ardından harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehirdeki son durumu paylaştı.

Bakan Kurum paylaşımında, deprem sonrası yıkılan evlerin yerine inşa edilen yeni afete dayanıklı ve modern konutlara yer verdi.

Afetzedeler de kentteki gelişimi ve duygularını ifade etti.

"YENİ BİR YUVA, YENİ BİR EV, YENİ BİR HAYAT"

Hislerini paylaşan hak sahibi Leyla Çelikten, şu sözleri kullandı:

"Gerçekten devletimizin arkamızda olduğunu, böyle yükselerek gördük. Örnek daire çok güzel olmuş. Yapılan konutları görünce, o bizim için ümit yani. Yeni bir yuva, yeni bir ev, yeni bir hayat. Yeni başlangıçlar."

"DEVLET BİR BABA"

Cemal Gündoğan ise "İnsanlar zor zamanında yukarı bakar. Kimse aşağı bakmaz. İnsanlar kime bakacak, kime el uzatacak? Devlet bir baba." dedi.

Diğer bir hak sahibi Fatma Kartal da, "'Benim de olsa öyle bir güzel evim.' dedim. Gece gündüz Allah'ıma dua ediyorum. Rabbim sıcacık yuvalarımıza geri döndürmeyi nasip et. Tez ele geçecekler. Bizi de yuvamıza çabuk gönderecekler." ifadelerini kullandı.

531 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İNŞASI BAŞLAMIŞTI

Yeniden inşa çalışmaları kapsamında, Bakan Kurum'un talimatıyla Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde toplam 531 bağımsız bölümün inşaatına başlanmıştı.

Bunlar arasında 385 köy evi, 135 TOKİ konutu ve 11 iş yeri bulunuyor.

Aralık 2025 itibarıyla, TOKİ'nin 248 konutluk projesinde blokların büyük kısmı tamamlanmış, afet konutlarının kaba inşaatı ise hızla ilerlemişti.

DEPREMZEDELER GÜVENLİ KONUTLARINA KAVUŞACAK

Bakanlık, Sındırgı merkezdeki 100 konutun hak sahiplerine Mayıs 2026'da teslim edileceğini açıkladı.

AFAD ve TOKİ'nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, depremzedelerin hızlı bir şekilde güvenli konutlara kavuşmasını hedefliyor.

İnşaatlar ise hava koşullarına rağmen planlandığı gibi ilerletiliyor.