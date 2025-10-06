CHP'de Kılıçdaroğlu tasfiyesi: 300 isim görevden alındı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tasfiyesi sürüyor...

Bir yandan şaibeli kurultay davası diğer yandan belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları ile mücadele eden CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor.

KONGRELERE DEVAM ETTİLER

Para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddiaların üzerine gidip iç soruşturma başlatmak yerine mahkemeyi sonuçsuz bırakabilmek için adımlar atan parti yönetimi, büyük tepkilere rağmen temmuz ayında kongreler takvimini de ilan etmişti.

DELEGE SİSTEMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİME GİTTİLER

mahkeme kararını beklemeden harekete geçen CHP yönetimi, 13 Ağustos’ta başlayan mahalle seçimleriyle delege yapısında köklü değişiklikler yapmaya başladı.

Katılım oranının yüzde 25 civarında kalması ve genel merkez baskısı ile dikkat çeken seçimlerin ardından, ilçe kongreleri süreci hız kazandı.

300'E YAKIN İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Geçen hafta tamamlanan ilçe kongrelerinde yaklaşık 300 ilçe başkanının değiştiği bildirildi.

Bu rakam, parti genelindeki ilçe başkanlarının neredeyse üçte birine denk geliyor.

Görevden alınan ilçe başkanlarının çoğunun, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde atandığı ve Kılıçdaroğlu’na yakın isimler olduğu belirtiliyor.

Parti içi kaynaklar, genel merkezin müdahalesiyle bu isimlerin görevlerini kaybettiğini iddia ediyor.

İL BAŞKANLIKLARINDA DA DEĞİŞİM KAPIDA

İl kongrelerinde de benzer kapsamlı değişikliklerin yaşanması bekleniyor.

En az 25 ilin başkanının görev değişikliği yaşayacağı ve genel merkezin desteklediği adayların seçilmesi için hazırlık yapıldığı öğrenildi.

MUHALİFLER TASFİYE EDİLİYOR

Kongreler tamamlandığında, parti içinde Kılıçdaroğlu’na yakın muhalif grupların etkisinin tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Parti yönetimi, bu adımla yeni dönemde kendi kontrolünü güçlendirmeyi planlıyor.

YENİ KURULTAY TARİHİ BUGÜN NETLEŞİYOR

Öte yandan, bugün yapılacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında 39. Olağan Kurultay tarihinin açıklanması bekleniyor.

Şaibeli kurultay davası nedeniyle belirsizlik devam ederken, parti yönetimi mahkeme kararını beklemeden olağan kurultayı gerçekleştirme kararı alarak süreci daha da karmaşık hale getiriyor.