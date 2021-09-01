Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer alırken; CHP, büyüme rakamlarına inanmadığını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Geçen yıl dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle keskin düşüşler gösteren GSYH , bu yılın ikinci çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre baz etkisiyle yüksek büyüme oranlarına ulaşıldı.

Buna göre; Türkiye ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdü.

TÜİK ile birlikte Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de (OECD) büyüme rakamlarını açıkladı.

OECD ÜLKELERİ ARASINDA TÜRKİYE 2. SIRADA

Türkiye ekonomisi, OECD ülkeleri arasında yüzde 22,2 ile büyüyen İngiltere'nin ardından da ikinci sırada yer aldı.

Türkiye ekonomisinde toparlanma sürerken konu ile ilgili CHP'den ilk açıklama geldi.

CHP OLAMAZ DEDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında TÜİK'e inanmadıklarını söyleyerek büyüme rakamlarına yalan dedi.

Dünyada hiçbir devletin bu kadar hızlı sürede büyüyemeyeceğini iddia eden Özkoç, şu ifadeleri kullandı;

"ALLAH'TAN KORKUN"

"TÜİK diyor ki, Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 daha büyüdü. E yuh. Allah’tan korkun demek lazım. Dünyada hiçbir devlet bunun dörtte ikisi, dörtte üçü kadar büyüyemiyor. Sen nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun?

"GÜVENMİYORUZ"

Böyle bir yaklaşımla, rakam oyunuyla TÜİK büyüme hızını bize gösteriyor. Biz TÜİK’e hiç güvenmiyoruz. Bizim için ve halkımızın nezdinde, inandırıcılığını ve tutarlılığını tamamen kaybetmiştir.

Ancak, 1 puanlık bir büyüme dahi Türkiye için çok önemlidir. Asıl mesele, bu büyümeden nasibini kim alıyor? "

CHP'den büyüme rakamlarına ilk yorum: Biz TÜİK'e inanmıyoruz VİDEO