CHP'li 3 belediyede başkanvekili seçimi: AK Parti'nin adayları belli oldu

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Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmaları kapsamında suçlu bulundu.

CHP'li üç başkan, gözaltına alınmalarının kısa süre ardından tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ YAPILACAK

Başkanların koltuklarının boşalması üzerine üç ilçede de bugün, belediye meclislerinde başkanvekili seçimi yapılacak.

AK PARTİ VE CHP ADAYLARINI AÇIKLADI

Bu süreçte AK Parti, üç ilçede adaylarını belirledi.

Gaziosmanpaşa’da Eray Karadeniz, Büyükçekmece’de Mustafa Yazıcı ve Avcılar’da Mahmud Lökbaş, başkanvekili adayı olarak gösterildi.

CHP, Gaziosmanpaşa'da Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu'nu, Büyükçekmece Belediye Başkanvekilliği için ise Ahmet Şahin'i aday gösterdi.

İLÇELERİN BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ SAYILARI

Avcılar Belediye Meclisi'nde CHP'nin 24, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2, BBP'nin 1; Büyükçekmece'de CHP'nin 23, AK Parti'nin 12, MHP'nin 2; Gaziosmanpaşa'da ise CHP ve AK Parti'nin 16'şar, MHP'nin 3 üyesi bulunuyor.

GAZİOSMANPAŞA AK PARTİ YÖNETİMİNE GEÇEBİLİR

Seçimlerin ardından Gaziosmanpaşa ilçesinde yönetimin değişmesi bekleniyor.

Belediye meclisinde çoğunluğu elinde tutan Cumhur İttifakı, yapılacak oylama sonucunda belediyeyi devralabilir.

BELEDİYE MECLİSİNDE ÇOĞUNLUK AK PARTİ'DE

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde yapılan son yerel seçimlerde, Bahçetepe, yüzde 40,44 oyla belediye başkanı seçildi.

Ancak belediye meclisinde AK Parti yüzde 40,86 oyla çoğunluğu elde etti. CHP’nin meclisteki oy oranı ise yüzde 38,86’da kaldı.

Bu nedenle yapılacak oylamada belediye yönetiminin AK Parti’ye geçmesi bekleniyor.