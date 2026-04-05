Özgür Özel yarın DEM Parti'yi ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 12.00’de DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek.
Siyaset arenasında kritik görüşme...
Orta Doğu'daki savaş devam ederken Türkiye iç siyasetinde de sular durulmuyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrılarını tekrarlarken Terörsüz Türkiye süreci de emin adımlarla devam ediyor.
ÖZGÜR ÖZEL, DEM PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEK
Özgür Özel'in yarın DEM Parti'nin Balgat'taki Genel Merkezini ziyaret edeceği bildirildi.
DEM Parti'den yapılan bilgilendirmeye göre ziyaret saat 12.00’de gerçekleşecek.
EŞ GENEL BAŞKANLAR İLE GÖRÜŞECEK
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek.
Görüşme sonrası ortak açıklama yapılması bekleniyor.
ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA DEM'DEN RET
2 Nisan'da CHP Genel Başkanı Özel'in yaptığı 'ara seçim' çağrısına DEM Parti'den yanıt gelmişti.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Seçim tartışmaları Merkez Yürütme Kurulu’muzun gündeminde değil" ifadelerini kullanmıştı.