MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Türkiye sınırında sıkı denetim...

Rusya ile Ukrayna ve ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaşlar zaman zaman Türkiye için tehlike yaratıyor.

Daha önce İran'dan ateşlenen 4 füze Türkiye'ye ulaşmadan engellenirken Karadeniz'de de sık sık hasar görmüş İHA'lar ile karşılaşıldı.

TÜRK ASKERİNDEN SIKI ÖNLEM

Milli Savunma Bakanlı olası tehditlere karşı gerekli bütün önlemleri alıyor.

Bu kapsamda önemli bir tarama faaliyeti daha gerçekleştirildi.

İĞNEADA'DA MAYIN İMHA EDİLDİ

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İğneada açıklarında tespit edilen mayının, Sualtı Savunma (SAS) timlerince imha edildiğini bildirdi.

"KEŞİF VE GÖZETLEME FAALİYETLERİNE 7/24 ESASINA GÖRE DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada ayrıca "Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvveti Komutanlığımıza bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre aralıksız devam ediyoruz.

Son olarak İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cisim, SAS Timlerimiz tarafından denizde başarılı şekilde imha edildi." ifadeleri kullanıldı.