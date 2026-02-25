Yüzyılın Konut Projesi, seçmeni AK Parti'ye yöneltti

Türkiye son çeyrek asırda sayısız mega proje ile heyecanlandı.

Birçoğu kısa sürede insan hayatına dokunacak şekilde hayata geçen bu projelere geçtiğimiz aylarda biri daha eklendi.

Ev Sahibi Türkiye sloganı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi için düğmeye basıldı.

500 BİN KONUT PROJESİNİN SEÇMEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerini ev sahibi yapacak proje kapsamında, 500 bin konut inşa edilecek.

Başvuruları tamamlanan projede kuralar il il çekilmeye başlanırken bu tarihi projenin, seçmen davranışlarına etkisi merak konusuydu.

Habertürk'te Faruk Aksoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programına konuk olan Betimar Araştırma Başkanı Gürkan Duman, konuya ilişkin yaptıkları araştırmaların sonuçlarını açıkladı.

Kamuoyunda 'son seçimi bilen anketçi' olarak tanınan Duman, projenin seçmeni AK Parti'ye yönelttiğini söyledi.

BAŞKA PARTİLERE OY VEREN YÜZDE 6,1 AK PARTİ'YE YÖNELDİ

Duman, şöyle konuştu:

"Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalarla ilgili özellikle bu 500 bin konutla ilgili 'AK Parti'ye oy verme eğiliminizi nasıl etkiler? diye bir sorumuz olmuştu.

AK Parti dışında bir partiye oy veriyordum. 500 bin konut projesi sonrasında AK Parti'ye oy verme eğilimim var diyenler yaklaşık yüzde 6,1.

Siz eğer topluma bir umut vadedebiliyorsanız, emekliler noktasında, ekonomi noktasında, adalet noktasında bir umut vadedebiliyorsanız, seçmen sizin tarafınıza yanaşacaktır."