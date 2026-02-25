Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan laiklik bildirisi yayınlayanlara tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Meclis'te AK Parti grup toplantısında partililerin ve kameraların karşısına geçti.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı ile birlikte kamuoyunu meşgul eden laiklik bildirileri hakkında da konuştu.

Hatırlanacağı üzere, 81 ilde Ramazan ayı boyunca tüm okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı eğitsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilmesi üzerine birtakım akademisyen, sanatçı ve meslek odaları, etkinlerin durdurulması için bildiriler atmıştı.

Konuyla ilgili "laiklik kavramının arkasına saklanmaktan vazgeçin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"ETKİNLİKLER HUKUKİDİR"

MEB, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz kapsamında Maarifin Kalbinde Ramazan kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi için 81 vilayetimize bir yazı gönderdi. Bu yazıda Ramazan ayı boyuna söyleşi programı düzenlenecek, iftar sofraları kurulacak, değerlerimizi daha iyi öğrenmeleri için okul dışı öğrenme programları hazırlanacak. Bu etkinlikler gönüllülük esasına dayalı olarak yapılacak.



Bu etkinlikler anayasal dayanağı olan etkinliklerdir. MEB de Anayasa'nın kendisine yüklediği sorumlulukla öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerini güçlendirmek amacıyla böyle güzel bir çalışmayı yapmıştır.



Yapılan doğrudur, yerindedir, hukukidir. Milletimin hissiyatına da tercüman olan hayırlı bir hizmettir. Milletimiz genelgeye destek vermiş ve olumlu karşılamıştır.

"NOEL, CADILAR BAYRAMI SÜSLEMELERİNDEN RAHATSIZ OLMAZLAR"

Bunların derdi laiklik değil, bu milletin ta kendisiyledir. Bunlar Batı'da çocuklara yönelik her gün bir yenisi patlak veren o skandallardan rahatsız olmazlar. Bunlar Noel ve Cadılar Bayramı süslemelerinden rahatsız olmazlar. Ne zamanki bu toprakta çocuklarımıza milli ve manevi değeri anlatılacak olsa işte bundan hemen rahatsız olurlar. Biz bunların derdinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz.



Laiklik kavramının arkasına saklanarak bu milletin çocuklarını özünden uzaklaştırdılar. Bunların derdi laiklik değil. Bunların derdi, bu toprağın kutsallarıyla, bu milletin ta kendisiyledir.



Hayırdır? Çocuklarımızın namazı, orucu öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor?



Ramazan süsü neden rahatsız ediyor? Çocuklarımızın Ramazan süslemesi yapması sizi neden rahatsız ediyor. Çocuklarımızın bahçede ilahiler söylemesi sizi neden rahatsız ediyor*

"LAİKLİĞİN ARKASINA SAKLANMAKTAN VAZGEÇİN"

Laiklik kavramının arkasına saklanmaktan vazgeçin. Rahatsızlıklarının esas sebebi ayrıcalıklarını kaybetmeleri. Bunların işine gelmiyor. Türkiye'nin özgürleşmesi, Türkiye'nin kendi yatağında akması bunları rahatsız ediyor.



Bu milletin mayasında İslam var. Bizi farklılıklarımıza rağmen birlikte tutan manevi değerlerimizdir. Şehitlerimiz İslam şehitleridir.