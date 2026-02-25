Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşandı

Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

7 ay önce kendisinden 46 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlenen Erbil, geçtiğimiz aylarda boşanma ile gündem olmuştu.

BOŞANMAYI YALANLAYIP, BARIŞMIŞLARDI

Boşanma iddialarını yalanlayan Gülseren Ceylan, aralarında bir sorun olmadığını söylemişti.

Defalarca çıkan boşanma haberlerinin ardından barışan ikiliden, bu kez üzen haber geldi.

7 AYLIK EVLİLİK BİTTİ

Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 46 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın evliliği, bu sabah tek celsede bitti.

"EVLİLİK BİRLİĞİ TEMELDEN SARSILDI"

Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 7 ay önce evlenen ikilinin evliliğinin “evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle” bitmesine karar verildi.

TARAFLAR KATILMADI

Tarafların katılmadığı duruşmada Erbil’i, avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan geçen aylarca boşanmak üzereyken vazgeçip, evliliklerine bir şans daha vermeye karar vermişti.