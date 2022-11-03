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    CHP'li Ali Mahir Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi

    CHP'li Ali Mahir Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi

    Yalova'da mahkeme heyetinin üzerine yürüyen CHP'li Ali Mahir Başarır'ın, kamera kaydının açılmasını bekleyip sonra harekete geçtiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 12:46
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    Dönemin CHP'li Yalova Belediyesi'nde 'yolsuzluk ve zimmete para geçirme' davasının 9.duruşması, geçtiğimiz hafta görüldü.

    Davanın 9.duruşmasına CHP'li Ali Mahir Başarır, Canan Kaftancıoğlu, Muharrem Erkek, Seyit Torun, Mahmut Tanal ve Gamze Akkuş Ilgezdi katıldı.

    Mahkeme heyetinin tek yargılanma talebini reddetmesi sonrası CHP'li yöneticiler ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, mahkeme heyetine bağırarak itiraz etti.

    Salonu terk ettiler

    2.Ağır Ceza Mahkemesi heyetine hakarete varan üslup kullanan CHP'li grup, heyetin üzerine yürüyerek salonu terk etti.

    Yoğun tepkilerin geldiği CHP heyetinin videoları tekrar gündem oldu.

    Kaydın açılmasını bekledi

    CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, hakimlerin üzerine yürümeden önce kaydın başlamasını beklediği anlar dikkat çekti.

    CHP'li Ali Mahir Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi

    Kamera kayda girdikten sonra hakimlerin üzerine yürüdü

    Bir müddet kaydın başlamasını bekleyen Ali Mahir Başarır, kameraların kayda girmesinin ardından "Diyecek laf yok, çıkalım buradan." dedikten sonra hakimlerin üzerine yürüdü.

    O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

    CHP li Ali Mahir Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi #1

    CHP li Ali Mahir Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi #2

    CHP li Ali Mahir Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi #3

    Yalova Belediyesi'nin yolsuzluk davasında CHP'lilerden mahkeme heyetine hakaret MANŞETİ İÇİN TIKLAYINIZ

    CHP li Ali Mahir Başarır hakimlerin üzerine yürümeden önce kamera kaydını bekledi #4


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